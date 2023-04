Sinopsis FIlm The Informer: Aksi Joel Kinnaman Jadi Mata-Mata FBI

PIKIRAN RAKYAT - Film The Informer bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Sabtu, 8 April 2023.

Film The Informer diadaptasi dari sebuah novel berjudul Three Seconds (2010) karya dari Roslund/Hellström.

Film bergenre drama action dan crime, rilis di bioskop-bioskop Amerika pada 22 Maret 2019 dirilis oleh CBS Films dan Lionsgate.

The Informer disutradarai oleh Andrea Di Stefano dan ditulis oleh Matt Cook dan dibintangi oleh Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common, Ana de Armas, Joanna Kaczynska, Edwin de la Renta, Sam Spruell, Aylam Orian dan Karma Meyer.

Diproduksi oleh Warner bros dan Aviron Pictures, film ini dibintangi oleh aktor Swedia-Amerika, Joel Kinnaman yang juga merupakan pemeran Rick Flag dalam film 'Suicide Squad'.

Film The Informer berdurasi sekitar 113 menit dan mendapatkan nilai 6,6/10.

Sinopsis FIlm The Informer

Pete Koslow merupakan mantan narapidana yang mendapatkan keistimewaan dari seorang agen FBI bernama Wicox untuk dibebaskan dari penjara.

Meski sudah bebas, Pete Koslow harus membalas budi dengan cara bersedia untuk ditugaskan mengungkap jaringan kartel narkoba asal Polandia yang dipimpin oleh Klimek dengan cara menyamar menjadi pengedar narkoba.

