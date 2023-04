Karier Solonya Stagnan, Liam Payne Ingin Kembali Manggung dengan One Direction

PIKIRAN RAKYAT – Salah satu member One Direction, Liam Payne dikabarkan sedang berusaha menyatukan grup kembali. Liam disebut telah mencoba menjalin kontak dengan member lain guna mewujudkan reuni One Direction.

Salah satu sumber mengatakan bahwa penyanyi 29 tahun tersebut ingin mendongkrak kembali karier bermusiknya yang stagnan beberapa tahun belakangan.

“Liam sangat ingin kembali tampil dengan yang lainnya. Karir solonya tidak sesukses yang diharapkan dan dia seperti hanya jalan di tempat,” kata sebuah sumber, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman OK.

Menurut sumber tersebut, Liam Payne menyadari dirinya tak lagi jadi sorotan publik. Satu-satunya cara untuk kembali meraih perhatian fans adalah dengan reuni sebagai One Direction.

Karir Liam dan member One Direction lainnya mulai melesat pada 2010 ketika Simon Cowell membentuk grup tersebut di ajang pencarian bakat X-Factor. Tahun lalu ia sempat menjadi pemberitaan karena komentarnya tentang member lain dan penampilan solonya di podcast youtuber Amerika Logan Paul.

Sebelumnya Liam Payne memang turut berkomentar soal kontroversi Zayn Malik, termasuk soal dugaan kekerasan yang ditujukan kepada Gigi dan Yolanda Hadid. Liam mengeklaim bahwa sebenarnya dia adalah pusat One Direction saat grup dibentuk.

Ia juga mengaku menghasilkan keuntungan paling banyak dibanding member lain, merujuk pada single debut solonya di 2017, Strip That Down.

