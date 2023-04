Pulang Kampung, Bunda Corla Ungkap Alasan Kembali ke Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Bunda Corla kabarnya sudah kembali ke Tanah Air bertepatan pada Ramadhan 2023. Sebelumnya, Bunda sempat menyambangi Indonesia dan kembali lagi ke Jerman.

Selama ini, Bunda Corla diketahui tinggal dan memilih untuk menetap di Jerman.

Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Bunda Corla membagikan momen saat dirinya tiba di Indonesia.

Terkait alasannya kembali ke Jakarta, mantan dancer itu mengaku rindu dengan suasana puasa di Indonesia.

Bunda Corla merasa sangat senang dan bersyukur karena dia bisa menjalankan puasa Ramadhan di Indonesia.

“Ya saya semalam sampai Jakarta, saya ke Jakarta mau kunjungi keluarga, bukan khusus untuk kerja karena mau lebaran," kata Bunda Corla saat ditemui di Graha Raya Bintaro Tangerang Selatan pada Jumat, 7 April 2023.

Tak hanya bertemu dengan keluargannya, Bunda Corla mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan beberapa publik figur lainnya, salah satunya Ivan Gunawan.

"Sudah lama saya nggak ketemu keluarga, saya juga rindu pengen ketemu Ivan Gunawan dan Annisa Pohan, mereka orang baik," katanya.