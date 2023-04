Isi Pesan Perpisahan untuk Keluarga Ketika Jeremy Renner Kritis

PIKIRAN RAKYAT - Jeremy Renner mengakui bahwa dirinya sempat menuliskan surat perpisahan untuk anggota keluarganya saat sedang dalam kondisi kritis.

Sebelumnya, Jeremy Renner dirawat di rumah sakit karena trauma dada tumpul dan cedera ortopedi setelah Sno-Cat miliknya atau pembajak salju seberat 14.330 pound, menabrak dirinya saat mencoba menyelamatkan keponakannya yang terjebak di salju.

Kata Jeremy Renner, dia harus menyelamatkan keponakannya. "Jika saya ada di sana, sendirian, cara yang mengerikan adalah mati. Dan pasti saya akan melakukannya," ujar Jeremy Renner.

"Tapi aku tidak sendirian. Itu keponakan saya, Alex yang manis," ujarnya.

Baca Juga: Jeremy Renner Menyebut Lebih dari 30 Tulang di Tubuhnya Patah Usai Alami Kecelakaan di Salju

Dalam wawancara khusus ABC News berjudul Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph ditayangkan pula tentang panggilan 911 yang dilakukan atas nama Jeremy Renner segera setelah kecelakaan tersebut.

"Seseorang ditabrak Sno-Cat. Cepatlah," kata seorang penelepon.

Saat itu, Jeremy Renner menduga akan meninggal di rumah sakit. Dia mengaku sudah siap mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya.