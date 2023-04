Setelah 6 Bulan, Rapper Coolio Akhirnya Dinyatakan Meninggal Dunia karena Fentanil

PIKIRAN RAKYAT - Manajer rapper asal Amerika Coolio menyatakan bahwa sang artis meninggal dunia karena obat fentanil. Hal tersebut dilaporkan Variety pada Kamis, 6 April 2023.

Keluarga Coolio mengatakan bahwa sang artis memiliki jejak heroin dan metamfetamin dalam sistem tubuhnya. Coolio meninggal dunia pada 28 September 2022 pada usia 59 tahun.

Coolio yang dikenal sebagai rapper, produser, dan aktor pemenang Grammy ini ditemukan meninggal dunia di rumah temannya. Penyebab kematian Coolio tidak diketahui pada saat itu.

Belakangan diyakini bahwa Coolio meninggal dunia karena menderita serangan jantung. Namun penyebab kematian sang rapper akhirnya terjawab setelah 6 bulan kematiannya.

Profil Coolio

Coolio (lahir Artis Leon Ivey Jr.) adalah seorang rapper, aktor, dan koki Amerika. Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1963, di Compton, California. Coolio terkenal karena single hitnya "Gangsta's Paradise" dan "Fantastic Voyage", yang keduanya menduduki puncak tangga lagu pada 1990-an.

Coolio memulai karir musiknya pada akhir 1980-an, dan album debutnya, "It Takes a Thief", dirilis pada 1994. Kesuksesan terbesarnya datang pada 1995 dengan dirilisnya "Gangsta's Paradise", yang menjadi judul lagu untuk film tersebut. "Pikiran-pikiran berbahaya." Lagu tersebut memenangkan Grammy Award untuk Best Rap Solo Performance dan menjadi hit di seluruh dunia.

Selain karir musiknya, Coolio juga tampil di beberapa film dan acara televisi, termasuk "Batman & Robin", "Sabrina the Teenage Witch", dan "Celebrity Big Brother UK". Dia juga membawakan acara memasaknya sendiri berjudul "Cookin' with Coolio", yang ditayangkan di internet dan di jaringan kabel IFC.