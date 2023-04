IU Bantah Dapat Bayaran Rp5 Miliar Per Episode dari Drakor You Have Done Well

PIKIRAN RAKYAT - Agensi IU buka suara setelah beredar kabar dirinya menerima bayaran 500 juta won (Rp5,6 miliar) per episode drama Korea (drakor) berjudul You Have Done Well.

Pada 6 April 2023, agensi IU, EDAM Entertainment membantah kabar tersebut. Mereka menyangkal bahwa IU menerima bayaran sebesar 500 juta won.

"Tidak benar bahwa IU menerima 500 juta woon sebagai biaya penampilan. Ini jelas informasi yang salah," kata pihak EDAM Entertainment.

Hal yang sama diutarakan perwakilan agensi drakor You Have Done Well, Pan Entertainment. "Laporan terkait tidak benar dan jumlah pastinya tidak dapat diungkapkan," ujar mereka dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.

Baca Juga: Profil Lim Ji Yeon, Pemain Drakor The Glory yang Berpacaran dengan Lee Do Hyun

Sebagai informasi, drakor You Have Done Well akan menceritakan tentang kisah petualangan hidup Ae Soon dan Gwan Shik yang lahir di Pulau Jeju pada tahun 1950-an.

IU akan berperan sebagai Ae Soon yang berani dan memberontak, sementara Park Bo Gum akan berperan sebagai Gwan Shik, karakter yang pendiam namun sangat dapat diandalkan.

Profil IU

IU, yang bernama asli Lee Ji-eun, adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris Korea Selatan. Dia lahir pada 16 Mei 1993, di Songjeong-dong, Seoul, Korea Selatan. IU memulai karirnya sebagai penyanyi pada tahun 2008 dengan merilis album debutnya, "Lost and Found."