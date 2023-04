Lirik Lagu Neo Shalawat – Snada dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Neo Shalawat – Snada

Allahuma shali ala Muhammad

Ya Rabbi shali alaihi wasalim

Allahuma shali ala Muhammad

Ya Rabbi baalighul wasila

Allahuma shali wassalim ala

Sayidina wa Maulana Muhammad

Adadama bi’ilmillahi shalatan

Da ‘imatan bidawami mulkilahi

Ya allah limpahkan salam kesejahteraan

Untuk teladan kami Nabi Muhammad

Senantiasa di dalam lindungan Mu

Selamanya dalam kasih sayang Allah

Ya allah please shower your blessing and your salvation

To the prophet Muhammad who we all adore

May he always be under your sovereignity

May he forever be under your loving care

Allahuma shali wassalim wabarik alaik

Allahuma shali wassalim wabarik alaik

Allahuma shali wassalim wabarik alaik

Allahuma shali wassalim wabarik alaik

Ya Allah kei wo men tien an heu keu lien

Ken lau se Muhammad yeh se aitha

Hau hen chiu chai tien an the

Allah teu keu lien wou men hau hen chiu

Ya Allah lungsur keun rahmat sinareng salamet

Kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad

Salawasna aya dina kawilujengan

Salawasna ditang tayungan ku Allah

Ya allah paringono rahmat lan keslametan

Kagem Nabi junjungan kulo Muhammad

Salaminipun wonten ing keselamatan

Salaminipun diwelasi Gusti Allah

Ya Allah curahkan rahmat jo kasalamtan

Taruntak Nabi piturui kami Muhammad

Sapanjang idui di dalam kabakaan

Salamonyo dalam kasiah sayang Allah

Allahuma shali wassalim ala

Sayidina wa Maulana Muhammad

Adadama bi ‘ilmillahi shalatan