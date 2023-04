Once Mekel Tolak Nyanyi Lagu Love is Blind Bareng Ahmad Dhani

PIKIRAN RAKYAT - Musisi Ahmad Dhani merilis lagu bertajuk Love is Blind bersama beberapa musisi top dunia. Tidak sendirian, Ahmad Dhani menggandeng Andra Ramadhan dalam perilisan lagu tersebut.

Menurut Ahmad Dhani, awalnya dia sempat mengajak Once Mekel untuk menyanyikan lagu Love is Blind bersama Dewa 19. Namun sayang, Once Mekel menolak ajakan Ahmad Dhani tersebut.

Bukan ditolak secara tegas, ajakan Ahmad Dhani itu bahkan tidak direspons oleh Once Mekel. "Cerita menariknya sebenarnya itu tadi lagu ini pernah saya tawarkan ke Once dan Once kurang merespons dengan baik," kata Ahmad Dhani.

"Ya saya sih maunya ada single baru dengan Once karena lagu ini Once yang nyanyi juga menurut saya bisa jadi bagus," ujar Ahmad Dhani.

Kata Ahmad Dhani, ajakan tersebut bahkan ditolak mentah-mentah oleh Once. "Ditolak mentah-mentah, alasannya nggak ada, didiemin aja," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Star Story.

Ahmad Dhani akhirnya menjalani proyek lagu ini bersama Ron Bumblefoot Thal sebagai gitaris, Derek Sirenian sebagai pianis, Simon Phillips sebagai drummer, dan Billy Sheehan sebagai basis.

Selain itu, Ahmad Dhani memilih dua musisi legendaris dunia untuk menyanyikan lagu Love is Blind yakni Jeff Scott Soto dan Dino Jelusic.