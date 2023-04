Drama Tale of The Nine Tailed 1938 Dibintangi Lee Dong Wook, Catat Jadwal Penayangannya

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Tale of the Nine-Tailed 1938 yang merupakan serial musim kedua dari "Tale of the Nine-Tailed". Drama tersebut dijadwalkan akan tayang perdana pada 6 Mei 2023.

Menjelang penayangannya, tim produksi merilis poster perdana drama tersebut dengan menampilkan keenam tokoh utamanya.

Tale of the Nine-Tailed 1938 akan tetap dibintangi oleh Lee Dong Wook, Kim Bum, dan Kim Yong Ji, namun untuk pemeran utama wanitanya digantikan oleh aktris Kim So Yeon yang berperan sebagai roh penjaga sekaligus pemilik restoran kelas atas.

Pada musim kedua ini diceritakan Lee Yeon (Lee Dong Wook) yang sebelumnya berakhir bahagia dengan Nam Ji Ah (Cho Bo Ah) di musim pertama, tiba-tiba terseret dalam insiden tak terduga yang mengharuskan ia kembali ke tahun 1938.

Saat kembali ke tahun itu, Lee Yeon bertemu dengan Ryu Hong Joo (Kim So Yeon) yang diketahui menjadi pemilik restoran kelas atas di ibu kota Gyeongseong.

Pertemuan keduanya membuat Ryu Hong Joo merasa senang mengingat ia dulu pernah jatuh cinta kepada Gumiho tersebut.

Lee Yeon juga akan dipertemukan kembali dengan Lee Rang (Kim Bum) adik laki-laki nya, yang sebelumnya diceritakan telah meninggal di musim pertama.

