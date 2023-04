Ungkap Bayaran Manggung Once Lebih Mahal darinya, Ahmad Dhani: Lagunya Banyakan Saya

PIKIRAN RAKYAT - Ahmad Dhani mengaku sempat menawarkan "Love is Blind", single versi bahasa Inggris dari lagu "Cinta Itu Buta" kepada Once Mekel. Namun kala itu, tawaran tersebut tidak direspons, hingga Once batal dilibatkan.

"Lagu ini sebelumnya saya sempat tawarkan ke Once, tapi tidak ada respons. Saya sebenarnya maunya ada single baru dengan Once, karena menurut saya lagu ini kalau Once yang nyanyikan jadi bagus"

"Awalnya Judika, kita itu buka, kalau Ari Lasso bahasa Inggrisnya kurang bagus, lagu ini dinyanyikan dengan bahasa Inggris kalau Once bahasa Inggrisnya bagus," kata Ahmad Dhani ditemui dikawsan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 Maret 2023.

Selain Once, Ahmad Dhani sudah mengantongi sejumlah nama penyanyi Amerika Serikat.

"Untungnya Once nolak. Kalau enggak bisa batal duet dengan penyanyi luar negeri. Kalau Once itu menang tinggi, kalau ini penyanyi metal kalau dilihat di YouTube memang dia penyanyi asal Kroasia, penyanyi metal Dino Jelusic," tutur Dhani saat bersama Andra Ramadhan.

Ahmad Dhani juga sempat menyinggung nama Agnes Monica. Agnes kerap membawakan lagu penyanyi luar, sementara Ahmad Dhani ingin penyanyi luar akan membawakan lagu Dewa 19.

"Ini beda ya dengan Agnes Monica ya. Kalau Agnes sudah terlihat dia suka kalau nyanyi bawain lagu luar, tapi kalau lagu saya yang bawakan penyanyi luar, itu bedanya. Tapi musisi Amerika disuruh nyanyikan lagu Indonesia itu tidak semudah membalikan tangan. Mereka benar-benar suka dulu, baru mereka mau," katanya.

Ahmad Dhani berencana kembali menggelar konser 31 tahun Dewa 19 di sejumlah kota. Dia ingin konser tersebut digelar di stadion.