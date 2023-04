Masalah Royalti Semakin Panas, Ahmad Dhani Tegaskan Tetap Berteman Baik dengan Once Mekel

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan pertemanan Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi sorotan setelah keduanya mempersoalkan royalti lagu Dewa 19. Sebelumnya, Ahmad Dhani mengeluarkan ultimatum agar Once Mekel tidak menyanyikan lagu Dewa 19.

Di tengah persoalan royalti semakin panas, Ahmad Dhani menegaskan bahwa masalahnya dengan Once Mekel hanya sebatas bisnis dan hubungan pertemanan mereka baik-baik saja.

"Sebenarnya saya sama Once itu ribut-ribut soal bisnis, it's only about business. Jadi kalau berteman, biasa aja kalau berteman. Berteman biasa aja, enggak ada permasalahan," ujar Ahmad Dhani, saat perilisan Love is Blind di Jakarta, pada Selasa, 4 April 2023, dikutip dari YouTube Star Story.

"Kalau dalam bisnis ya beda lagi. It's only about business, no hard feeling," katanya melanjutkan.

Namun Ahmad Dhani mengaku belum ada komunikasi atau obrolan dengan Once Mekel setelah masalah royalti ini mencuat di publik. "Oh belum (ada komunikasi), kan kita ngomongin bisnis ya bisnis aja," ujarnya.

Ahmad Dhani mengaku belum mengetahui apakah akan ada pertemuan dengan Once Mekel untuk membicarakan masalah royalti. "Belum ada (rencana pertemuan)," ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Star Story.

Sebagai informasi, masalah Ahmad Dhani dan Once Mekel dipicu oleh permasalahan royalti. Hal itu kini sedang diperjuangkan Ahmad Dhani di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) WAMI.