Ahmad Dhani Tagih Royalti ke Once Mekel: dari 2010 sampai 2022, Enggak Ada Buktinya Sudah Pernah Bayar

PIKIRAN RAKYAT - Ahmad Dhani mengatakan secara blak-blakan bahwa permasalahannya dengan Once Mekel hanya sebatas perkara bisnis. Secara pribadi, dirinya dengan sang penyanyi tidak ada masalah.

Akan tetapi, suami Mulan Jameela itu mengaku sudah tidak kuat lagi membayar Once untuk mengisi konsernya. Bahkan Once disebut belum pernah membayar royalti sejak keluar dari Dewa.

Perseteruan royalti antara Dhani dan Once masih bergulir, meski mereka mengemukakan aturan main dan undang-undang menurut sudut pandang masing-masing.

"Saat Dewa 19 sudah tidak manggung lagi, tapi Once masih bersolo karier dan sering bawakan lagu Dewa, mana royalti yang dia bayarkan? Sampai sekarang belum terlihat jumlah yang dia harus bayar,” kata Dhani ditemui di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2023.

Sampai hari ini dia belum juga mendapat bukti pembayaran royalti yang dibayarkan Once, yang diklaim sang penyanyi melalui LMKN. Oleh karena itu, pentolan Dewa ini ingin bicara bukti.

"Dewa saat enggak ada job, tapi Once jalan terus dan bawakan lagu Dewa, mana bukti pembayaran royaltinya? Show me the money gitu, ya maksudnya mana buktinya enggak ada. Menurut saya Once berlindung di EO, makanya harus ada gentlemen agreement antara Yovie Widianto dengan Rossa, Yovie Widianto, jadi sebenernya saya ini telat agak telat Yovie Widianto lebih dulu Bebi Romeo juga lebih dulu sudah melakukan gentlemen agreement dengan penyanyi," ujarnya.

Soal royalti, menurutnya, penyanyinya lah yang harus bertanggung jawab.

"Apa tuh kalau katanya Once kan dia mau membantu pencipta lagu untuk dia, bantulah dengan kasih bukti pembayaran daripada kami dari 2010 sampai 2022 minta buktinya kalau sudah pernah bayar tapi enggak ada buktinya. Kalau Once mungkin sudah bisa miliaran dia sudah dapat dari hasil nyanyi dengan menggunakan lagu Dewa, kalau sekali show ratusan juta dari 2010 sudah berapa,” tuturnya menambahkan.