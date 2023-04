Ahmad Dhani Sebut Ribut dengan Once Murni Soal Bisnis: Kalau Pertemanan Biasa Saja

PIKIRAN RAKYAT - Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani mengaku permasalahan dengan Once murni soal bisnis. Dhani bilang hubungan pertemanannya dengan Once baik-baik saja.

"Sebenarnya saya sama Once itu inikan ribut-ribut soal bisnis, it's only about business. Jadi kalau berteman, biasa aja kalau berteman. Berteman biasa aja, enggak ada permasalahan," ujar Ahmad Dhani, saat perilisan Love is Blind di Jakarta, pada Selasa, 4 April 2023, dikutip dari YouTube Star Story.

"Kalau dalam bisnis ya beda lagi. It's only about business, no hard feeling," katanya melanjutkan.

Ahmad Dhani mengatakan lagu Love is Blind rencananya dinyanyikan Once. Menurut Dhani, lagu tersebut juga akan bagus dinyanyikan oleh Once.

Baca Juga: Rian D'Masiv Sebut Kasus Ahmad Dhani dan Once Sudah Diatur dalam Undang-Undang

Namun, kata Ahmad Dhani, ajakan itu tidak disambut hangat sang vokalis. Once disebut Dhani menolak ajakan tersebut.

"Ditolak mentah-mentah.. Enggak ada soal (alasannya), didiamkan saja," kata Ahmad Dhani.

Ia mengatakan tidak masalah tampil satu panggung dengan Once. Menurutnya, Once bisa saja kembali terlibat bersama Dewa 19 saat konser. Namun, kata Dhani, biaya yang dibayarkan musti masuk akal.

Ahmad Dhani menambahkan, "Terus terang saja, Andra sama saya, bayarannnya banyak saya. Kan lagunya lagu saya, lagunya banyakan saya. Nah, ini Once lebih mahal lagi dari saya, kan enggak masuk akal."

Baca Juga: Ahmad Dhani Minta Tissa Biani Anggap Dirinya sebagai Ayah: Saya Sudah Berpesan