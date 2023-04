Ahmad Dhani Singgung Bayaran Once: Masa Harganya Lebih dari Saya

PIKIRAN RAKYAT - Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani menyinggung tentang bayaran Once yang lebih mahal ketimbangnya. Menurut Ahmad Dhani, biaya untuk Once lebih mahal darinya yang sudah menciptakan banyak lagu.

"Masa harganya lebih dari saya, lagunya lagu saya, terus minta harga lebih mahal ya enggak mungkin lah," kata Ahmad Dhani saat perilisan Love is Blind di Jakarta, pada Selasa, 4 April 2023, dikutip dari YouTube Star Story.

Ia mengatakan tidak masalah tampil satu panggung dengan Once. Menurutnya, Once bisa saja kembali terlibat bersama Dewa 19 saat konser. Namun Dhani memberi satu catatan.

"Enggak ada masalah, asal harganya reasonable," katanya.

Ahmad Dhani menambahkan, "Terus terang saja, Andra sama saya, bayarannnya banyak saya. Kan lagunya lagu saya, lagunya banyakan saya. Nah, ini Once lebih mahal lagi dari saya, kan enggak masuk akal."

Ahmad Dhani mengatakan sempat mengajak vokalis Once untuk berkolaborasi dalam lagu Love is Blind tetapi direspons tidak hangat. Pada akhirnya, kolaborasi bersama Once itu tidak terwujud.

"Sebelum kerja sama ini, lagu itu saya tawarkan ke Once untuk dinyanyikan, tetapi Once kurang merespons dengan baik. Ditolak mentah-mentah," ujar Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani Nilai Once Belum Layak Disebut Komposer

Once disebut belum layak disebut sebagai komposer karena tidak menciptakan banyak lagu. Ahmad Dhani mengatakan, Once hanya membuat lagu dan itu hanya untuk Dewa 19.