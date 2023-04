Sinopsis Film From Paris with Love: John Travolta Terlibat Pertarungan dengan Teroris

PIKIRAN RAKYAT - Bioskop Trans TV kembali tayang dengan film From Paris with Love pada Rabu, 5 April 2023.

Film From Paris with Love mengisahkan seorang asisten dubes AS dan seorang agen rahasia yang bekerja sama dalam misi mencegah serangan teroris di Paris. Film From Paris with Love disutradarai oleh Pierre Morel, sedangkan naskahnya ditulis oleh Adi Hasak dan Luc Besson.

Sinopsis From Paris with Love

Alur film dimulai dengan diperkenalkannya seorang agen rahasia bernama Charlie Max (John Travolta). Max adalah seorang agen yang selalu bertugas untuk menangani masalah-masalah terkait teroris.

Pada suatu ketika, Max mendapatkan sebuah misi untuk menemukan lokasi keberadaan bandar narkoba. Tujuan utama Max sebenarnya adalah informasi yang dimiliki bandar narkoba terkait keberadaan teroris.

Dalam misi tersebut, Max dibantu oleh James Reece (Jonathan Rhys Meyers), seorang agen rahasia Kedutaan Amerika Serikat yang bertugas di Paris (Perancis).

Adapun pemberian misi Reese bersama Max, adalah usul Ambassador Bennington. Atasan Resse tersebut, memberikan kesempatan kepada Resse untuk ikut dalam menangani kasus berkelas.

Reese merupakan sosok yang tidak terbiasa berada dalam misi-misi berbahaya. Reese hanyalah seorang agen dengan tugas-tugas ringan seperti melakukan penyadapan, mengganti plat mobil, dan mengikuti rapat.

Reese menganggap, bahwa misi yang dijalankannya bersama Max, sama seperti misi ringan yang kerap dilakukannya. Namun, di luar perkiraan Resse, misi tersebut merupakan misi yang berbahaya.