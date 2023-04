Once Mekel Sudah Tidak Ingin Lagi Main Bersama Dewa 19: Ada Tiga Vokalis Lain yang Lebih Bagus

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Once Mekel sedang menghadapi permasalahan dengan pemimpin Dewa 19, Ahmad Dhani terkait royalti dan izin penggunaan lagu dalam ranah komersial. Dalam penuturannya, Once Mekel mengaku sudah tidak ingin kembali bermain bersama Dewa 19. Bukan tidak mau, Once Mekel mengatakan bahwa dia juga mempunyai kesibukan bersolo karier.

"Sekarang ini sih belum tahu ya, lihat perkembangan nanti. Saya nggak selalu bisa main dengan Dewa bukan karena nggak bisa, tetapi agak enggan karena Dewa punya tiga vokalis lain yang bagus. Sedangkan saya juga punya karier solo untuk dijalani. Sesimpel itu," kata Once.

Menurut Once, saat ini perjalanan Dewa 18 berjalan amat baik dengan tiga vokalisnya yaitu Ari Lasso, Virzha, dan Ello. Once berharap namanya tidak disangkut pautkan lagi dengan perjalanan karier Dewa 19.

"Jadi saya ini jangan dibenturkan dengan Dewa 19 bahwa mereka akan berkurang show-nya karena saya nggak ikut. Saya nggak percaya itu karena mereka punya tiga vokalis yang semuanya bagus," tuturnya.

Selain itu, kata Once, statusnya kini bukan lagi sebagai anggota band Dewa 19 membuatnya bebas memilih. Once kini telah resmi mengundurkan diri dari grup yang telah membesarkan namanya pada 2011 lalu. "Saya kan bukan lagi anggota Dewa 19. Jadi ada kebebasan untuk kadang main atau nggak. Hal ini wajar saja karena merupakan pilihan untuk terus ada di show mereka atau tidak," tuturnya.

Meski demikian, Once mengaku bukan hal yang mudah untuk tampil dengan apik saat bermain bersama band Dewa 19 yang dikenal sebagai band rock dengan nada pop.

"Itulah musik Dewa 19, makanya cewek suka melodinya sedangkan laki-laki suka energinya. Jadi penyanyi Dewa 19 harus bisa bawakan lagu berenergi keras tapi dengan cara yang lembut. Dari kacamata saya, menjadi vokalis Dewa 19 jelas tidak mudah," tutur Once dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Antara.