Lirik Lagu Baraka Allahu Lakuma - Maher Zain dan Fakta di Baliknya

Baraka Allahu Lakuma – Maher Zain

We’re here on this special day

(Kini kita ada di hari yang spesial)

Our hearts are full of pleasure

(Hati kita dipenuhi kebahagiaan)

A day that brings the two of you

(Hari di mana engkau berdua)

Close together

(Akan bersatu)

We’re gathered here to celebrate

(Kita berkumpul untuk merayakan)

A moment you’ll always treasure

(Momen yang akan selalu kau kenang)

We ask Allah to make your love

(Kita meminta Allah agar membuat cinta kalian)

Last forever

(Bersemi selamanya)

Let’s raise our hands and make du’a

(Mari angkat tangan dan berdoa)

Like the Prophet taught us

(Seperti yang Nabi ajarkan pada kita)

And with one voice

(Dan dalam kesatuan)

Let’s all say, say, say

(Mari semua berseru)

Barakallah hu lakuma

(Semoga Allah memberkahi engkau berdua)

Wa baraka 'alikuma

(dan senantiasa merahmati kalian)

Wa jama'a baina kuma fii khair

(Dan menyatukan kalian berdua untuk selamanya)

Barakallah hu lakuma

(Semoga Allah memberkahi engkau berdua)

Wa baraka 'alikuma

(dan senantiasa merahmati kalian)

Wa jama'a baina kuma fii khair

(Dan menyatukan kalian berdua untuk selamanya)

From now you’ll share all your joys

(Mulai sekarang kalian akan berbagi kebahagiaan)

Through hardship support each other

(Saling mendukung kala melalui kesulitan)

Together worshipping Allah

(Bersama-sama menyembah Allah)

Seeking His pleasure

(Mencari ridho-Nya)

We pray that He will fill your life

(Kita doakan Dia akan mengisi hidup kalian)

With happiness and blessings

(Dengan kebahagiaan dan berkah)

And grant you kids who make your home

(Dan memberikanmu anak-anak yang membuat rumah)

Filled with laughter

(Dipenuhi canda tawa)

Let’s raise our hands and make du’a

(Mari angkat tangan dan berdoa)

Like the Prophet taught us

(Seperti yang Nabi ajarkan pada kita)

And with one voice

(Dan dalam kesatuan)

Let’s all say, say, say

(Mari semua berseru)

Barakallah hu lakuma

(Semoga Allah memberkahi engkau berdua)

Wa baraka 'alikuma

(dan senantiasa merahmati kalian)

Wa jama'a baina kuma fii khair

(Dan menyatukan kalian berdua untuk selamanya)

Baraka Allahu 4x

(Semoga Allah berkahi)

Barakallahu lakuumwalanaa

(Semoga Allah berkahi kalian dan kita semua)

Barakallahu lakuumwalanaa

(Semoga Allah berkahi kalian dan kita semua)

Allah bariklahuma

(Allah, berkahi mereka)

Allah adhum hubbahuma

(Allah, berkahi cinta mereka)

Allah solli wasallim a'la rasulillah

(Allah, kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah)

Allah tub'alaina

(Allah, terimalah tobat kami)

Allah irdha 'anna

(Allah, ridhailah kami)

Allah ihdhi khuthona a'la sunnat nabiina

(Ya Allah, tuntunlah langkah kami, mengikuti langkah Nabi)

Let’s raise our hands and make du’a

(Mari angkat tangan dan berdoa)

Like the Prophet taught us

(Seperti yang Nabi ajarkan pada kita)

And with one voice

(Dan dalam kesatuan)

Let’s all say, say, say

(Mari semua berseru)

Barakallah hu lakuma

(Semoga Allah memberkahi engkau berdua)

Wa baraka 'alikuma

(dan senantiasa merahmati kalian)

Wa jama'a baina kuma fii khair

(Dan menyatukan kalian berdua untuk selamanya)

Barakallah hu lakuma

(Semoga Allah memberkahi engkau berdua)

Wa baraka 'alikuma

(dan senantiasa merahmati kalian)

Wa jama'a baina kuma fii khair

(Dan menyatukan kalian berdua untuk selamanya)

Fakta di Balik Lagu Baraka Allahu Lakuma

Ketika Ramadhan tiba, lagu-lagu religi kerap diputar di sejumlah tempat umum, tak terkecuali lagu milik penyanyi asal swedia, Maher Zainn. Salah satu lagunya adalah "Baraka Allahu Lakuma".

Lagu ini dirilis pada 2009 dalam album perdananya berjudul "Thank You Allah". Lagu ini menceritakan doa dua pasangan pada hari pernikahan dengan harapan cinta kasih Allah akan selalu menyertai pernikahannya.

Suatu pernikahan yang terinspirasi dari panutan seluruh umat Islam di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena, menikah termasuk ibadah seumur hidup, maka Nabi Muhammad adalah sebaik baiknya panutan dalam kehidupan berumah tangga.

Lagu Baraka Allahu Lakuma juga menyelipkan permohonan doa untuk pengampunan dan rida Allah SWT dalam kehidupan berumah tangga, seperti dalam liriknya “Allah toub ‘Alayna, Allah irdha ‘Anna, Allah ihdi khurana, ‘Aala sunnat Nabina”.(Opah)***