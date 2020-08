Berakhir Plot Twist, YouTuber di Korsel Ungkap Sejumlah Teori Soal Drakor It's Okay To Not Be Okay

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea 'It's Okay To Not be Okay' menyisakan dua episode pamungkas, alur cerita yang menegangkan dan apik ini dibuat semakin gelisah dengan identitas asli Do Hui Jae, ibu dari Ko Moon Young.

Dalam episode 14, terungkap bahwa salah satu kandidat dari Do Hui Jae adalah Park Hung Ja, kepala perawat rumah sakit.

Namun, seorang YouTuber di Korea Selatan, Drama Hyung mengungkapkan pendapat yang berbeda dalam teori tersebut.

Drama Hyung berspekulasi bahwa kepala perawat itu sebenarnya bukan Do Hui Jae, seorang ibu yang membuat Ko Moon Young yang diperankan oleh Seo Ye Ji ini terasing dan psikopat.

Teori tersebut berasal dari judul episode terakhir 'The Father of A Tale of Two Sisters' yang merupakan judul setelah dongeng dalam episode yang sedang berlangsung.

'The Father of A Tale of Two Sisters' merupakan dongeng Korea yang mengisahkan tentang dua saudara kandung bernama Janghwa dan Hongryeon, dilecehkan oleh ibu tirinya hingga Janghwa dibunuh dan Hongryeon berakhir mengikuti sang ibu tiri.

Kemudian, keduanya melakukan balas dendam karena mereka ingin memperbaiki kematian Janghwa. Drama Hyung menyimpulkan, bahwa kepala perawat saat itu, bukan Do Hui Jae, tetapi adik perempuan dari ibu Ko Moon Young.