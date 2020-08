Guns N' Roses Bakal Rilis Album 'Greatest Hits' Tahun 2004 Format Vinyl September Mendatang

VOKALIS Guns N' Roses Axl Rose (kanan) dan Duff McKagan (kiri) beraksi para konsernya yang bertajuk 'Not In This Lifetime' di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 8 November 2018 lalu. Pada konser tersebut Guns N' Roses membawakan sejumlah lagu andalannya salah satunya 'Welcome to The Jungle'.*/ANTARA /null