Pacaran dengan Lim Ji Yeon, Wawancara Lama Lee Do Hyun Soal Tipe Ideal Kembali Mencuat

PIKIRAN RAKYAT – Bintang drama Korea, Lim Ji Yeon (32) dan Lee Do Hyun (27) dikabarkan berpacaran. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh agensi Artist Company dan Yuehua Entertainment.

Hubungan romantis keduanya membuat warganet antusias dan menggali wawancara lama Lee Do Hyun saat sang aktor bicara soal tipe idealnya.

Konfirmasi dari kedua agensi dikeluarkan pada hari yang sama setelah rumor kencan mereka diungkap oleh Dispatch. Menurut Dispatch, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun mulai tertarik satu sama lain sejak liburan para aktor The Glory musim panas lalu. Pasangan ini tertangkap kamera di area parkir apartemen Lee Do Hyun, saat keduanya dicurigai usai berkencan.

“Hubungan Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun dimulai dari teman dekat dan kini dalam tahap mengenal satu sama lain lebih dalam. Kami akan sangat senang jika hubungan mereka disambut dengan hangat,” kata agensi Lim Ji Yeon, Artist Company dikutip dari Soompi.

Senada dengan pernyataan tersebut, Yuehua Entertainment juga mengatakan bahwa keduanya mulai mengembangkan perasaan suka setelah menghabiskan beberapa waktu bersama.

“Setelah menghabiskan waktu sebagai teman dekat, keduanya mulai memiliki ketertarikan satu sama lain. Saat ini mereka sedang dalam tahap pendekatan,” ujar agensi Lee Do Hyun tersebut.

Dalam laporan Dispatch, Lee Do Hyun bahkan disebut menjuluki dirinya sebagai ‘manajer Lim Ji Yeon’. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa manajer mereka telah mengetahui hubungan asmara keduanya sejak awal.

Pada acara makan malam para pemain dan kru The Glory Januari lalu, Lee Do Hyun ketahuan mengantar Lim Ji Yeon pulang. Selain itu, pasangan tersebut juga dikabarkan menikmati kencan romantis pada 14 Maret lalu pada perayaan White Day.