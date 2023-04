Profil Lee Do Hyun, Aktor Korea Selatan yang Jalin Hubungan Asmara dengan Lim Ji Yeon

PIKIRAN RAKYAT – Dua pemain Drama Korea The Glory, Lee Do Hyun, dan Lim Ji Yeon dikabarkan berpacaran. Kedua agensi yang menaungi kedua bintang asal Korea Selatan itu pun telah memberikan konfirmasi.

“Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun have gone from being close colleagues to the stage of cautiously getting to know one another better with positive feelings (Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun telah beralih dari kolega dekat menjadi ke tahap saling mengenal satu sama lain, dengan perasaan yang positif),” kata pihak agensi Lim Ji Yeon, Artist Company, Sabtu, 1 April 2023.

“We’d be grateful if you'd look warmly upon (their relationship). (Kami akan berterima kasih jika Anda memandang (hubungan mereka) dengan hangat,” ujarnya melanjutkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh agensi yang menaungi Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment. Pihak agensi mengatakan bahwa Lee Do Hyun memiliki ketertarikan dengan lawan mainnya di The Glory tersebut.

“After spending some time as close colleagues, the two of them developed an interest in one another, and they are cautiously getting to know another (Setelah menghabiskan beberapa waktu sebagai rekan dekat, keduanya memiliki ketertarikan antar satu sama lain, dan mereka dengan hati-hati mengenal satu sama lain),” ucapnya.

Sebagai informasi, Lee Do Hyun merupakan aktor kenamaan asal Korea Selatan. Ia mulai mendapat perhatian setelah membintangi Drama Korea berjudul Hotel Del Luna. Pada saat itu, ia pun beradu akting bersama dengan penyanyi IU. Hotel Del Luna pun berhasil menjadi salah satu Drama Korea yang memiliki rating tertinggi di televisi kabel.

Nama Lee Do Hyun kian meroket usai ia membintangi Drama Korea berjudul 18 Again dan serial adaptasi dari webtoon berjudul Sweet Home yang tayang pada tahun 2020, lalu. Lantas, seperti apa profil dari Lee Do Hyun? Berikut penjelasannya, sebagaimana yang telah dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com.

Lee Do Hyun merupakan aktor kelahiran Korea Selatan, pada 11 April 1995. Ia memulai debut pertamanya sebagai aktor pada tahun 2017 dengan membintangi drama berjudul Prison Playbook. Sosok Lee Do Hyun pun mulai mendapatkan banyak perhatian publik setelah ia membintangi Drama Korea berjudul Hotel Del Luna yang tayang pada tahun 2019, lalu.