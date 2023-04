Profil Lim Ji Yeon, Pemain Drakor The Glory yang Berpacaran dengan Lee Do Hyun

PIKIRAN RAKYAT – Dua pemain Drama Korea The Glory, Lee Do Hyun, dan Lim Ji Yeon dikabarkan menjalin hubungan asmara. Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh kedua pihak.

Agensi yang menaungi Lim Ji Yeon, Artist Company mengatakan bahwa hubungan antara artisnya dengan Lee Do Hyun telah berubah dari rekan dekat ke tahap saling mengenal.

“Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun have gone from being close colleagues to the stage of cautiously getting to know one another better with positive feelings (Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun telah beralih dari kolega dekat menjadi ke tahap saling mengenal satu sama lain, dengan perasaan yang positif),” kata pihak agensi, Sabtu, 1 April 2023.

“We’d be grateful if you’d look warmly upon (their relationship). (Kami akan berterima kasih jika Anda memandang (hubungan mereka) dengan hangat,” ujarnya melanjutkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh agensi yang menaungi Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment.

“After spending some time as close colleagues, the two of them developed an interest in one another, and they are cautiously getting to know another (Setelah menghabiskan beberapa waktu sebagai rekan dekat, keduanya memiliki ketertarikan antar satu sama lain, dan mereka dengan hati-hati mengenal satu sama lain),” ucapnya.

Sebagai informasi, Lee Do Hyun merupakan aktor Korea Selatan yang tengah naik daun belakangan ini. Namanya pun semakin dikenal sejak ia membintangi Drama Korea berjudul Hotel Del Luna.

Kemudian, namanya semakin meroket lantaran sejumlah Drama Korea lain yang ia bintangi, di antaranya yaitu, 18 Again, dan Sweet Home.

