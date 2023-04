Kisruh Ahmad Dhani vs Once Mekel: Tidak Ada Masalah Hukum, Hanya Soal Sensasi

PIKIRAN RAKYAT - Kisruh Ahmad Dhani vs Once Mekel masih bergulir. Hal ini bermula ketika Ahmad Dhani mengeluarkan ultimatum terhadap Once Mekel untuk tidak menyanyikan lagu-lagu Dewa 19.

Kuasa hukum Once Mekel, Panji Prasetyo mengatakan bahwa permasalahan yang membelit Once Mekel dengan Ahmad Dhani tidak memiliki masalah hukum dan cenderung soal sensasi.

"Ketika kali pertama bertemu Once, saya sampaikan kepada dia bahwa tidak perlu pengacara dalam menghadapi hal ini karena sangat mudah, tidak ada masalah hukum. Ini hanya soal sensasi," kata Panji Prasetyo.

Di sisi lain, Panji Prasetyo merasa harus membela hak Once Mekel sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku. Hal itu disebabkan karena apa yang berkembang di masyarakat sejauh ini mengarah pada informasi yang salah secara sengaja.

"Seolah Once bersalah, seolah Once merasa lebih besar dari Dewa 19. Serangannya bukan semata persoalan hukum, namun mengarah pada personal juga. Bisa jadi dampaknya nanti penyelenggara acara akan malas mengundang Once dan tentu ini tidak bagus untuk kariernya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Panji Prasetyo menyampaikan bahwa permasalahan yang tengah terjadi saat ini adalah tentang pelarangan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 untuk kepentingan komersial, seperti konser musik yang melibatkan nama Once Mekel.

Terkait permasalahan hukum yang sudah dilontarkan Ahmad Dhani, Panji Prasetyo membeberkan bahwa sesuai Pasal 87 UU Hak Cipta jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Once Mekel sebagai performer hanya mempunyai kewajiban untuk membayarkan royalti atas performing rights kepada LMKN.