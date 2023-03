Ribut Soal Royalti dengan Ahmad Dhani, Once Mekel Justru Tak Merasa Bersalah Nyanyikan Lagu Dewa 19

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Once Mekel menjadi perhatian publik setelah mendapat ultimatum dari Ahmad Dhani yang melarangnya menyanyikan lagu Dewa 19. Hal itu berkaitan dengan royalti.

Ahmad Dhani menilai Once Mekel selalu membawakan lagu-lagu Dewa 19 setiap kali manggung. Dia juga menilai event organizer (EO) yang mengundang Once Mekel tidak pernah membayar royalti setelah membawakan lagu Dewa 19.

Namun Once Mekel merasa tak bersalah karena telah menyanyikan lagu Dewa 19. Sebab menurutnya, dia sudah diminta oleh EO untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 tersebut.

Terkait royalti, Once Mekel mengaku tidak akan membayar ke Ahmad Dhani. Hal itu dikarenakan sudah ada pihak yang bertanggung jawab. "Jumlahnya adalah 2 persen dari tiket atau 2 persen dari ongkos produksi yang dikeluarkan. Dari LMK dan LMKN uang ini dalam periode tertentu akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalamnya, salah satunya Ahmad Dhani," kata Once Mekel.

Once juga mengaku hubungannya dan Ahmad Dhani baik-baik saja meski dia beberapa kali disentil Ahmad Dhani melalui media sosial dan wawancara dengan media massa.

"Ya baik-baik saja, seniman itu kan mengolah rasa, mungkin mengolah rasanya melalui lagu baru, tapi hati-hati seniman itu kadang kurang pandai dalam mengelola informasi untuk menjadi kesimpulan yang objektif," ujar Once.

Ahmad Dhani dan Once diketahui sedang meributkan masalah royalti. Namun sebenarnya Ahmad Dhani sama sekali tidak menyinggung Once masalah royalti. Menurutnya, yang harus bertanggung jawab terhadap royaltinya dan Once adalah pihak event organizer (EO), bukan Once sendiri.

"Sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once, tapi EO, makanya di Instagram saya yang saya tanya maksudnya itu EO, yang nggak bayar siapa nih, gitu," tutur Ahmad Dhani dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube SCTV.