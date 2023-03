Lirik Lagu Monochrome - BABYMETAL dan Fakta di Baliknya

Monochrome - BABYMETAL

Sora o irodoru nanairo no yume

Zutto konomama mite itakatta

Kinō made kagayaite ita

Kiraboshi de saemo

I don't know what to say

I don't know what to say

Iro aseteku kara

Ano monokurōmu no

Hanabi nara bokura wa

Naniiro de egakou yozora o

Ame ni furarete kogoeru yoru wa

Sukoshi dake demo soba ni itakatta

Ashita made kanjite itai

Nukumori de sae mo

You don't have to say it

You don't have to say it

Samete shimaukara

Ano monokurōmu no

Hanabi nara bokura wa

Nijiiro de egakou yozora o

Ragunaroku no tasogare ni

Bokura wa nani o miteru

Nagai nagai yoru datte

Yagate asa wa kurukara

Monokurōmu no

Hanabi nara bokura wa

Nijiiro de tsutsumou sekai o

Waratte

Fakta di Balik Monochrome - BABYMETAL

Lagu Monochrome yang dibawakan oleh BABYMETAL yang rilis pada tahun 2023. Lagu ini mengisahkan tentang mimpi, kenangan, dan harapan.

Lagu ini mengisahkan tentang langit yang gelap dipenuhi oleh kembang api yang penuh warna. Sehingga membangkitkan semangat agar hidup tidak monoton, sehingga harus berjuang untuk masa depan yang lebih cerah dan indah.