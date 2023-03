Lirik Lagu Eid Mubarak - Harris J feat Shujat Ali Khan dan Fakta di Baliknya

Eid Mubarak - Harris J

Yeah today when we all come together

Having fun making beautiful memories

Alhamdulillah, Alhamdulillah

Such a great day for everybody

Around the world, ooh

It's time to celebrate, oh yeah!

Chalo chalo sab Eid manayain

Jashan manayain khushion se

Ik dujay ko galay lagayain

Har ik ka dil jeet lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Feeling joy on this wonderful occasion

Sending peace and salutation

Alhamdulillah, Alhamdulillah

Such a great day for everybody

Around the world, ooh

It's time to celebrate, oh yeah!

Chalo chalo sab Eid manayain

Jashan manayain khushion se

Ik dujay ko galay lagayain

Har ik ka dil jeet lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Friends and families all joined together

Smiles and laughter all around us shining through

Let's make this day a day to remember

Let the peace of Allah shower you

Chalo chalo sab Eid manayain

Jashan manayain khushion se

Ik dujay ko galay lagayain

Har ik ka dil jeet lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Chalo chalo sab Eid manayain

Jashan manayain khushion se

Ik dujay ko galay lagayain

Har ik ka dil jeet lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Chalo chalo sab Eid manayain

Jashan manayain khushion se

Ik dujay ko galay lagayain

Har ik ka dil jeet lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain

Eid Mubarak bole sabko Khushian mil ker baant lain