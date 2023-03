Lirik Lagu Salam Alaikum – Harris J dan Fakta di Baliknya

You can try and turn off the sun

Kau bisa berusaha dan mematikan matahari

I’m still going to shine away, yeah

Aku masih akan bersinar, ya

And tell everyone

Dan memberitahu semua orang

We’re having some fun today

Kita punya beberapa kesenangan hari ini

We can go wherever you want to

Kita bisa pergi ke mana pun yang kau inginkan

And do whatever you like

Dan melakukan apapun yang kau suka

Let’s just have a real good time

Mari miliki waktu terbaik yang sesumgguhmya

Assalamu Alaikum, Alaikum yeah!

Assalamu Alaikum, Alaikum ya!

I just want to spread love and peace

Aku hanya ingin menyebarkan cinta dan kedamaian

And all of my happiness, yeah

Dan semua kebahagiaanku, ya