Bocorkan Lagu Berbahasa Inggris, BTS Siap Memasuki Era Baru Lewat Dynamite

PIKIRAN RAKYAT - Boyband K-pop Bantan Sonyeondan alias BTS tengah bersiap memasuki era baru dengan lagu berbahasa Inggris.

Sebelumnya, album keempat BTS bertajuk 'Map of the Soul: 7' menjadi album paling laris di Amerika Serikat pada tahun pertama 2020.

BTS 'Map of the Soul:7' menjadi satu-satunya album yang menjual lebih dari 500 ribu unit di pasar AS di semester pertama 2020.

Sukses dengan 'Map of the Soul', BTS siap guncang dunia lewat single terbarunya bertajuk 'Dynamite' yang akan dirilis pada 21 Agustus 2020.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dalam Soompi pada Minggu 2 Agustus 2020, lagu 'Dynamite' direncanakan segera hadir di layanan streaming domestik dan internasional.

BTS mengumumkan lagu Dynamite merupakan single berbahasa Inggris yang akan rilis akhir Agustus 2020 mendatang.

Melalui akun Twitter official, agensi BTS yakni Big Hit Entertainment membagikan gambar teaser penuh warna yang menjadi karakter Dynamite.