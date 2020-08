Salmafina Kenalkan Pacar Bulenya ke Publik, Sunan Kalijaga: Lebih Sayang Tony atau Ayah Sama Kamu?

PIKIRAN RAKYAT - Pengacara kondang Sunan Kalijaga sempat mengungkap hubungan asmara putri sulungnya, Salmafina yang dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan pria bule.

Sunan Kalijaga sempat menceritakan awal mula saat kekasih Salmafina menghubunginya melalui media sosial untuk bertemu dengan keluarga besarnya.

Namun Sunan Kalijaga justru menanggapi dengan jawaban menohok, ia tak ingin Salmafina salah dalam memilih pasangan hidupnya.

Tak lama berselang kabar tersebut, Salmafina justru muncul di hadapan publik mengenalkan kekasih bulenya yang berasal dari Amerika Serikat.

Pria bernama Tony itu duduk di samping Salmafina dan Sunan Kalijaga saat dihadapkan pada wartawan.

Sunan Kalijaga sempat bertanya apakah Salmafina benar-benar merasa kasih sayang Tony padanya, atau malah tidak merasakan sama sekali.

"Ngerasain enggak Tony sayang sama kamu, do you feel Tony love you," kata Sunan Kalijaga dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube KH Infotainment pada Senin, 3 Agustus 2020.