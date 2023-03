Robert Downey Jr. akan Jadi Pemeran Utama pada Remake Film Klasik Vertigo

PIKIRAN RAKYAT – Aktor kawakan Robert Downey Jr. dikabarkan menjadi kandidat potensial untuk peran utama dalam proyek remake film klasik Vertigo. Paramount Picture sebelumnya telah memperoleh hak cipta untuk pembuatan remake tersebut. Vertigo merupakan film thriller psikologis yang disutradarai Alfred Hitchcock pada 1958.

Robert Downey Jr. digadang akan memerankan karakter utama bernama Scottie (James Stewart). Dalam Vertigo, John Scottie adalah seorang mantan detektif polisi yang dipaksa pensiun setelah mengalami trauma saat bertugas. Trauma ini membuatnya takut sekaligus merasa pusing dan berputar-putar (vertigo) saat menghadapi ketinggian.

Setelah pensiun dari kepolisian, Scottie disewa oleh salah satu teman kuliahnya, Galvin Elster, untuk membuntuti istrinya, Madeline yang tiba-tiba berperilaku aneh. Elster menduga istrinya telah dirasuki oleh roh seorang wanita bernama Carlotta Valdes yang hidup pada tahun 1800-an.

Setelah menghabiskan waktu bersama, Sottie dan Madeline saling jatuh cinta. Sayangnya, suatu hari Madeline memutuskan bunuh diri dengan lompat dari atap gereja. Scottie yang takut ketinggian dan memiliki vertigo jelas tidak mampu mencegahnya. Misteri kemudian saat Scottie tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Madeline sesaat setelah kematiannya.

Skrip remake Vertigo akan ditulis oleh Steven Knight yang sebelumnya menulis untuk serial Peaky Blinders, versi aslinya ditulis oleh Alec Coppel dan Samuel A. Taylor. Produksi akan digarap oleh John Davis dan John Fox dari Davis Entertainment. Robert Downey Jr. bukan hanya akan berperan dalam film ini, ia juga akan ambil bagian dalam tim produksi bersama istrinya, Susan Downey.

Paramount merupakan studio asli yang mendistribusikan Vertigo versi 1958. Sejak 1980-an, hak siar untuk film tersebut bersama dengan film hits Hitchcock lainnya seperti Rear Window, The Man Who Know Too Much, dan Psycho dimiliki oleh Universal. Menurut Deadline, Hitchcock Estate sendiri yang menginginkan proyek remake ini kembali ditangani oleh Paramount.

Vertigo disebut sebagai salah satu film terbaik Hitchcock. Bahkan pada 2012, film ini berhasil mengambil alih posisi Citizen Kane sebagai film terhebat sepanjang masa versi Sight & Sound. Dengan prestasi semacam itu, banyak orang menganggap Vertigo sebagai film yang sempurna. Remake versi Robert Downey Jr. kali ini akan dipandang sebagai langkah yang berani.***