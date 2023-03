Sinopsis Film Playing for Keeps: Hubungan Cinta Segitiga Pelatih Sepak Bola 

PIKIRAN RAKYAT - Playing for Keeps akan tayang di Bioskop Trans TV pada Senin 27 Maret 2023 pada pukul 23.45 WIB jika tidak ada perubahan jadwal. Film Playing for Keeps merupakan film hasil sutradara Gabriele Muccino, dan ditulis oleh Robbie Fox, dirilis pada tahun 2012.

Dibintang oleh artis kenamaan Gerard Butler, Jessica Biel, Dennis Quaid, Noah Lomax, dan artis kenamaan lainnya.

Situs IMDb memberikan skor 5,7 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes skor 4 persen untuk tomatometer dan 41 persen audience score untuk film berdurasi 1 jam 45 menit ini.

Baca Juga: Sinopsis Film Trauma Center: Aksi Penyelamatan Saksi Kunci Kasus Pembunuhan

Sinopsis Film Playing for Keeps

George Dryer dulunya adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Skotlandia. Karirnya sangat cemerlang, bahkan dia pernah bermain di klub ternama seperti Liverpool, AC Milan, DC United, dan bergabung dengan tim nasional Skotlandia.

Namun, hidupnya berubah total setelah berhenti menjadi pesepak bola profesional. Tak hanya karier dan pekerjaannya yang berantakan, hubungan George dengan anak dan mantan istrinya juga semakin merenggang.

George kemudian pindah ke Virginia dan menjadi pelatih untuk tim sepak bola anaknya yang bernama Lewis. Tapi pekerjaan barunya ini membuat George terlibat banyak masalah, salah satunya disuap agar mau mengistimewakan salah satu anak di timnya.

Tak hanya itu, George rupanya juga menarik perhatian tiga ibu dari anak asuhnya di tim sepak bola.

Baca Juga: Sinopsis Film Killing Season: Aksi John Travolta Terlibat dalam Perang Tentara Serbia dan Amerika