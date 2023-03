Sinopsis Film Olympus Has Fallen, Kisah Mantan Ajudan yang Selamatkan Presiden dari Teror Korea Utara

PIKIRAN RAKYAT - Film Olympus Has Fallen akan tayang di Bioskop Trans TV pada Senin 27 Maret 2023 pada pukul 21.45 WIB jika tidak ada perubahan jadwal. Film laga-thriller Amerika Serikat tahun 2013 ini disutradarai oleh Antoine Fuqua.

Film Olympus Has Fallenmenjadi seri pertama dari Has Fallen Universe: London Has Fallen (2016) dan Angel Has Fallen (2019). Film yang dibintangi oleh sederet aktor papan atas seperti, Gerard Butler, Aaron Eckhart dan Morgan Freeman.

Situs IMDb memberikan skor 6,5 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes skor 50 persen untuk tomatometer dan 66 persen audience score untuk film berdurasi 2 jam ini.

Sinopsis Olympus Has Fallen

Mike Banning (Gerard Butler) merupakan seorang agen Secret Service yang bertugas menjadi pengawal pribadi Presiden Amerika Serikat, Benjamin Asher (Aaron Eckhart). Selain sebagai pengawal pribadi, Mike juga bersahabat dengan Benjamin. Ia bahkan punya hubungan baik dengan istri dan anak sang presiden.

Suatu hari, Benjamin dan keluarganya hendak menghadiri suatu acara, sedangkan Mike menjadi salah satu agen yang akan mengawal mereka.

Namun karena cuaca yang tak bersahabat, rombongan mobil presiden mengalami kecelakaan. Insiden tersebut menewaskan Margaret yang tak lain adalah istri Benjamin.

Mike merasa sangat bersalah karena tak bisa menyelamatkan Margaret. Meski Benjamin tak pernah menyalahkan Mike, Mike tetap memilih mundur dari kesatuannya.

18 bulan kemudian, Mike yang masih diselimuti rasa bersalah akhirnya bekerja di Departemen Keuangan. Ia sengaja memilih pekerjaan 'di belakang meja' karena minim risiko. Di waktu yang sama, Presiden AS tengah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Lee (Keong Sim) dari Korea Selatan.