Semakin Pangling, Adele Pamer Foto Tubuh Langsingnya yang Sukses Buat Penggemar Tak Percaya

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan dari penyanyi Adele memang kerap kali menjadi perhatian publik. Setelah memutuskan untuk mengubah pola hidupnya, kini Adele terlihat lebih bahagia.

Perubahan bentuk tubuh Adele menuai banyak komentar positif dari para fans yang kompak memuji dirinya. Kini, pelantun lagu Someone Like You ini kembali membuat para pengikutnya terkesima.

Usai mengunggah foto terbaru di Instagram. Penyanyi asal Inggris ini memamerkan tubuhnya yang makin langsing dengan penampilannya yang sangat berbeda dan bikin pangling.

Dalam foto tersebut, Adele tengah berpose dengan memamerkan sebuah tayangan di atas kepalanya, yang membuat fans merasa pangling adalah model rambut Adele yang terlihat lebih segar.

Rambut panjang yang biasa diikat, kini dibiarkan tergerai dibahunya. Adele juga memilih model rambutnya dengan gaya ikal berwarna pirang.

Ibu satu anak ini terlihat memakai legging hitam dan kaus lengan panjang yang ketat bercorak. Foto itu ternyata ia dedikasikan untuk Beyonce yang ia sebut sebagai ratu.

"Terima kasih, Ratu karena selalu membuat kami semua merasa sangat dicintai lewat karya seni Anda," tulis Adele dalam unggahannya di Instagram @Adele Minggu, 2 Agustus 2020.