Profil Daniel Radcliffe, Bintang Harry Potter yang Segera jadi Ayah

PIKIRAN RAKYAT – Berikut profil Daniel Radcliffe yang akan segera menjadi ayah. Sang pemeran Harry Potter di delapan film itu tengah menantikan kehadiran seorang anak dari kekasihnya, Erik Darke.

Selain Daniel Radcliffe, anggota trio Harry Potter lain yakni Rupert Grint sudah menjadi ayah hasil dari hubungan dengan Georgia Grooome. Anaknya bersama Wednesday G. Grint. Sedangkan terkait Emma Watson, belum ada tanda akan menjadi ibu atau menikah.

Bagi Daniel Radcliffe, tentu merupakan kebahagiaan untuk menjadi seorang ayah. Ia dan Erik sudah menjalin hubungan sejak 2012 lalu saat bertemu dalam syuting film Kill Your Darlings, dilansir dari Marca.

Selain dalam film tersebut, mereka juga tergabung dalam proyek Weird: The AI Yankovic Story. Film itu diikutsertakan dalam Toronto International Film Festival pada September 2022 lalu.

Baca Juga: Robbie Coltrane Meninggal Dunia, Daniel Radcliffe Bagikan Kenangan Soal Hagrid saat Syuting Harry Potter

Profil Daniel Radcliffe

Radcliffe lahir dengan nama lengkap Daniel Jacob Radcliffe pada 23 Juli 1989 di London, Inggris. Pria yang sudah aktif sebagai aktor sejak 1999 ini terkenal dengan perannya sebagai Harry Potter selama sepuluh tahun terhitung sejak 2001-2011.

Perannya begitu melekat sebagai si bocah yatim piatu berkacamata itu membuatnya mengubah penampilan. Radcliffe pun menumbuhkan jenggotnya dan tampil dengan penampilan seperti itu di sejumlah film, salah satunya Now You See Me 2 (2016).

Di film tentang kelompok pesulap itu, Radcliffe berperan sebagai Walter Mabry, pria yang ingin mengendalikan kelompok pesulap yang dicintai warga dunia itu dalam sebuah misi pencurian. Pada akhirnya, terbukti juga kejahatan Mabry, juga pemalsuan akan kematiannya.

Baca Juga: Dunia Harry Potter Melepas Hagrid, dari Hermione Granger hingga Draco Malfoy Sampaikan Duka Cita