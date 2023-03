Daniel Radcliffe Nantikan Kelahiran Anak Pertama, sang Harry Potter Akan Jadi Ayah

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe sedang menantikan kelahiran anak pertamanya dengan sang kekasih, Erin Darke.

Kabar tersebut dibenarkan oleh perwakilan Daniel Radcliffe kepada media ET. Mereka menyebutkan bahwa Erin Darke sedang mengandung anak pemeran film Harry Potter tersebut.

US Weekly bahkan telah merilis beberapa foto yang memperlihatkan Erin Darke dengan baby bump-nya di New York. Dalam foto tersebut, Drake (38) terlihat mengenakan hoodie hitam dan legging berwarna senada.

Sementara Daniel Radcliffe (33) mengenakan jaket puffer biru, celana hitam, serta beenie sambil membawa belanjaan.

Baca Juga: Jonathan Majors Ditangkap atas Dugaan KDRT, Nasibnya di MCU Bakal seperti Johnny Depp?

Keduanya tampak sangat menjaga kehidupan pribadinya dari sorot kamera media sejak pertama kali bertemu di lokasi syuting film How to Kill Your Darlings pada 2013.

Lebih dari setahun yang lalu, pasangan itu membuat penampilan karpet merah yang langka bersama untuk pemutaran perdana filmnya di New York City, The Lost City. Sebelumnya, mereka belum pernah tampil di karpet merah sejak Tony Awards 2014.

Pada 2015, Radcliffe kepada majalah Playboy berbicara tentang jatuh cinta pada Darke saat syuting adegan intim bersama dalam film tersebut.

Baca Juga: Bintang Film Ant-Man Jonathan Majors Ditangkap Atas Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan