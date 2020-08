Hampir 10 Tahun Menanti, Akhirnya Rianti Cartwright Melahirkan Anak Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Perasaan bahagia kini tengah dirasakan bintang film Ayat-ayat Cinta, Rianti Cartwright. Pasalnya istri dari Alfoncius Dopot Parulia Nainggolan ini baru saja melahirkan anak pertamanya.

Kabar ini dibagikan oleh Rianti dan suaminya di laman Instagram masing-masing. Anak pertama dari keduanya diketahui lahir pada 25 Juli 2020 lalu.

Berjenis kelamin perempuan, putri kecilnya itu diberi nama Cara Rose Kanaya Nainggolan. Anak pertama dari Rianti lahir dengan berat 3.74 kilogram dan panjang 51 sentimeter.

"Praise God putri kami Cara Rose Kanaya Nainggolan telah lahir pada tanggal 25 Juli 2020 pada pukul 18.50 dengan berat 3.74 kg dan panjang 51cm," tulis Rianti Cartwright seperti dikutip dari laman Instagramnya @riantic pada 2 Agustus 2020.

Atas kelahiran putri pertamanya ini, Rianti tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada rumah sakit beserta para dokter yang setia menemaninya selama proses kehamilan hingga lahiran.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada @morulaivf_jakarta dan Dr. @carolinehutomo yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kami. Thank you God for this miracle," kata Rianti.

"Terima kasih juga kepada @rsiabundajakarta dan semua dokter (Dokter Risma, Dokter Melanie), bidan dan perawat yang membantu kami selama di rsia. We are eternally grateful," lanjutnya.