Bintang Film Ant-Man Jonathan Majors Ditangkap Atas Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Kang The Conqueror dalam film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ditahan oleh Kepolisian Kota New York usai diduga melakukan kekerasan. Mahors ditahan pada Minggu, 26 Maret 2023.

Pihak berwajib menerima panggilan telepon darurat 911 dari seorang perempuan usia 30 tahun dari sebuah Apartemen Chelsea, New York. Perempuan tersebut mengatakan dirinya dianiaya dan dilecehkan oleh seorang pria berusia 33 tahun. Belakangan diketahui pria tersebut adalah Jonathan Majors, aktor Hollywood yang sedang naik daun belakangan ini.

Perempuan yang melaporkan Majors diketahui menderita luka ringan pada kepala dan bagian leher akibat dicekik. Saat ini, perempuan tersebut sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Dilansir dari TMZ, perseteruan antara Majors dan perempuan yang diduga kekasihnya tersebut bermula dari adu argumen saat perjalanan pulang dari sebuah bar di Brooklyn.

Kekasih Majors mengaku melihat ada perempuan lain yang menghubungi Majors melalui pesan teks, melihat hal tersebut ia berusaha melihat pesan itu dari ponsel milik Majors. Namun, Majors menahan tangan kekasihnya, menampar, dan mencekik leher kekasihnya.

Salah satu perwakilan Majors mengatakan bahwa laporan itu merupakan sebuah tuduhan yang tidak benar. Pihak perwakilan Majors menyebut, Majors tidak melakukan kesalahan apapun, dan ia berharap dapat membersihkan nama aktor yang tengah naik daun itu.

“Dia (Jonathan Majors) tidak melakukan kesalahan apapun. Kami akan berusaha untuk membersihkan namanya dan menyelesaikan masalah ini,” ujar perwakilan Majors, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Hollywood Reporter pada Minggu, 25 Maret 2023.

