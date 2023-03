Jonathan Majors Ditangkap atas Dugaan KDRT, Nasibnya di MCU Bakal seperti Johnny Depp?

PIKIRAN RAKYAT – Aktor film Ant Man and the Wasp Quantumania, Jonathan Majors, ditangkap atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Sabtu 25 Maret 2023 lalu, demikian menurut polisi New York.

Polisi setempat menyatakan diduga korban dari sang aktor adalah perempuan berusia 30 tahun. Kabar itu terungkap usai terdapat panggilan masuk ke nomor 911 pada sekira pukul 11.00 waktu setempat dari sebuah apartemen di Manhattan dekat kawasan Chelsea.

Juru bicara Departemen Kepolisian New York (NYPD) angkat bicara, ia mengungkap pengakuan korban yang mendapat penyerangan dari Jonathan Majors yang memerankan karakter penting dalam jagat sinematik Marvel akhir-akhir ini.

“Korban memberi tahu polisi bahwa dia diserang. Petugas menahan pria berusia 33 tahun itu tanpa perlawanan. Korban menderita luka ringan di kepala dan lehernya dan dibawa ke rumah sakit daerah dalam kondisi stabil,” ujar juru bicara NYPD dalam sebuah pernyataan dilansir dari AP News.

Baca Juga: Bintang Ant-Man Jonathan Majors Ditangkap, Diduga Lakukan KDRT

Nasib Jonathan Majors dipertanyakan

Majos yang merupakan pria kelahiran California memerankan karakter yang diyakini berperan penting dalam jagat sinematik Marvel (MCU) fase keempat hingga keenam mendatang. Karakter itu bisa disamakan dengan Thanos, musuh utama MCU fase pertama hingga ketiga.

Aktor film Creed III itu pertama kali muncul dalam serial Loki season 1 pada tahun 2021 lalu memerankan He Who Remains, karakter yang mengendalikan Otoritas Varian Waktu (TVA), tempat di luar ruang dan waktu yang memelihara garis waktu MCU.

Karakter utama serial itu sebenarnya adalah Loki, saudara angkat Thor yang kabur dari garis waktu 2012 di dalam film Avengers: Endgame. Ia kabur memanfaatkan Tesseract yang gagal dicuri Captain America, Scott Lang, dan Tony Stark yang kembali ke tahun tersebut demi bisa mengalahkan Thanos.

Baca Juga: Sempat Kisruh dengan Amber Heard, Berikut Pasang Surut Karier Johnny Depp