Bintang Ant-Man Jonathan Majors Ditangkap, Diduga Lakukan KDRT

PIKIRAN RAKYAT - Jonathan Majors, salah satu bintang di film superhero Ant Man and the Wasp: Quantumania ditangkap Departemen Kepolisian New York, Amerika Serikat pada Sabtu, 25 Maret 2023. Jonathan diringkus atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan seorang perempuan menderita luka ringan di kepala dan lehernya.

Jonathan diringkus tanpa perlawanan usai seseorang melaporkannya melalui saluran 911 pada malam waktu setempat. Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian tidak mengungkap identitas korban.

"Dalam investigasi awal ditemukan seorang pria usia 33 tahun yang terlibat dalam pertengkaran dengan wanita usia 30 tahun. Sang korban melapor kepada polisi bahwa ia telah diserang,” tutur polisi.

Jonathan dituding mencekik, menyerang, dan melakukan pelecehan menurut seorang juru bicara dari korban. Saat ini perempuan tersebut telah mendapat pertolongan medis dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

“Korban menderita luka ringan di kepala dan leher, dan segera dipindahkan ke rumah sakit setempat dalam kondisi stabil,” katanya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari People pada Minggu, 26 Maret 2023.

Klaim Pihak Jonathan Majors

Perwakilan dari Jonathan mengatakan, pemeran Kang the Conqueror itu tidak melakukan kesalahan apapun pada korban. Mereka juga mengatakan, Jonathan tidak melakukan KDRT sebagaimana yang telah ditudukan pihak korban.

Pihaknya kemudian menegaskan akan segera membereskan permasalahan tersebut dan membersihkan nama sang aktor.

"Dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Kami menunggu untuk bisa membersihkan namanya dan menjernihkan masalah,” kata perwakilan Jonathan Majors.