Drama It's Okay to Not be Okay Segera Final, Syuting Selesai Tanpa Perpisahan

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea It's Okay to Not Be Okay segera menginjak episode final yang dijadwalkan tanggal 9 Agustus 2020.

Dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji, drama It's Okay to Not Be Okay mengusung genre komedi romantis.

Menceritakan tentang sepasang manusia dengan luka masa lalu yang berbeda, keduanya memiliki kondisi sulit untuk dapat mencintai orang lain.

Lewat alur ceritanya, drama It's Okay to Not Be Okay mendapat sambutan hangat dari para pecinta K-drama di Indonesia.

Syuting untuk tiga episode terakhir serial drama TVN It's Okay to Not Be Okay telah resmi berakhir pada 31 Juli 2020.

TVN mengungkapkan pihaknya tidak akan mengadakan pesta perpisahan antara kru dan pemain karena kekhawatiran pandemi Covid-19.

"Karena pertimbangan keselamatan pemain dan kru, kami tidak berencana mengadakan pesta perpisahan," ujar seorang sumber dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.