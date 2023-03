Penyanyi Magelang Woro Widowati Mejeng di Billboard New York, Jadi Wajah EQUAL Global

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Magelang, Woro Widowati muncul di billboard New York Times Square, Amerika Serikat sejak Rabu, 22 Maret 2023. Vokalis yang kerap membawakan lagu pop Jawa itu menjadi salah satu bintang yang didapuk oleh Spotify sebagai wajah kampanye EQUAL.

EQUAL sendiri adalah sebuah kampanye global yang diluncurkan untuk mengapus kesenjangan antara musisi perempuan dan pria. Melalui kampanye ini, Woro Widowati membuktikan bahwa seniman wanita pun mampu memberi dampak di industri musik dunia.

Woro Widowati, khusus di Spotify, mencatat statistik pendengar yang luar biasa besar. Karya- karyanya telah diputar lebih dari 50 juta kali, di antaranya Dalan Liyane, Menepi, Aku Ikhlas dan Ikhlas Ngenteni.

Woro merupakan 1 dari 400 artis dan content creator dari seluruh dunia yag menjadi bagian dari kampanye ini. Selain itu, Woro menjadi Widowati mencetak rekor sebagai artis pop Jawa pertama yang berhadil mendapat highlight focus model dalam kampanye ini.

Kesempatan tampil di billboard New York Times Square tentu menjadi berkah besar bagi para penyanyi, karena melalui publikasi tersebut karya-karyanya dapat lebih banyak dikenal oleh audiens di berbagai penjuru dunia.

Reaksi Woro Widowati

Menjadi musisi pertama yang bersinar dengan musik hyperlocal, Woro mengaku terenyuh karena bisa mendapat kesempatan untuk memperkenalkan bahasa ibu melalui tembang-tembangnya di kancah internasional.

“Terharu dan juga bangga karena akhirnya bisa membuktikan bahwa musisi daerah bisa tampil di platform international dan lebih dikenal masyarakat mancanegara,” kata Woro dalam siaran resminya, Sabtu, 25 Maret 2023.

Atas pencapaian ini, Woro berterima kasih pada mitra yang menaungi karya-karyanya, Believe Artist Services (Believe AS) karena telah membantunya berkembang menjadi penyanyi daerah yang populer di tengah masyarakat.