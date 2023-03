Sinopsis Film Trauma Center: Aksi Penyelamatan Saksi Kunci Kasus Pembunuhan

PIKIRAN RAKYAT - Film Trauma Center bakal perdana tayang di Bioskop Trans TV pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Trauma Center merupakan film bergenre Crime dan Thriller yang dirilis pada tahun 2019.

Selain Nicky Whelan dan Bruce Willis, beberapa aktor dan aktris yang bergabung di antaranya Tito Ortiz, Texas Battle, Catherine Davis, Lala Kent, Sergio Rizzuto, Tyler Jon Olson, Steve Guttenberg, dan Heather Johansen.

Trauma Center merupakan film aksi garapan sutradara Matt Eskandari dan penulis naskah Paul J. Da Silva.

Selain Trauma Center, Matt Eskandari juga merupakan sutradara Survive the Night (2020), The Gauntlet (Game of Assassins) (2013), dan Victim (2010).

Sementara lima film terakhir Bruce Willis yaitu Survive the Night (2020), Motherless Brooklyn (2019), 10 Minutes Gone (2019), The LEGO Movie 2: The Second Part (2019), dan Glass (2019).

Sinopsis Trauma Center

Film ini bermula saat Madison Taylor (Nicky Whelan) hendak dibunuh oleh dua orang bersenjata api. Walaupun luka parah di bagian kaki, dia masih selamat dan dibawa ke rumah sakit.

Di rumah sakit dia bertemu dengan detektif Wakes (Bruce Willis). Setelah diusut lebih dalam, Wakes mengetahui bahwa penyerang Madison merupakan para polisi.

