6 Fakta Bintang It's Okay to Not Be Okay Kim Soo Hyun, Sempat Diremehkan hingga Pandai Bernyanyi

PIKIRAN RAKYAT - Tayang di layar kaca, drama Korea It's Okay to Not Be Okay mendapat sambutan hangat dari para pencinta K-drama di Indonesia.

Pada awal mula perilisannya, drama yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji ini berhasil mencetak rating baik dengan rata-rata 6,1 persen dan 7,0 persen.

Drama yang mengusung genre komedi romantis ini menceritakan tentang sepasang manusia dengan luka masa lalu yang berbeda, keduanya memiliki kondisi sulit untuk dapat mencintai orang lain.

Meski memiliki kondisi sulit untuk mencintai orang lain, pertemuan keduanya ini menjadi momen baik di mana mereka saling mengobati dan menyembuhkan.

Hadir dengan berbagai konflik yang menarik menjadikan drama It's Okay to Not Be Okay sayang untuk dilewatkan. Keseruan drama ini juga pastinya didukung dengan kepiawaian para cast drama.

Kini Pikiran-Rakyat.com akan coba merangkum fakta-fakta menarik di balik tokoh Moon Kang Tae yang diperankan aktor tampan, Kim Soo Hyun.

1. Drama Pertamanya Setelah Wajib Militer