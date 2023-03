Rumor Pernikahan Belum Reda, Alshad Ahmad Malah Pamer Sahur di Pesawat hingga Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Nama Alshad Ahmad saat ini tengah mendapat sorotan publik. Bagaimana tidak? kabar dugaan perceraian Alshad Ahmad dengan Nissa Asyifa mendadak mencuat di media sosial hingga membuat netizen gaduh.

Meski rumor soal dugaan perceraian kilat dan menghamili Nissa Asyifa masih berkobar, Alshad Ahmad justru membuat netizen semakin ricuh usai melihat unggah terbarunya yang melakukan sahur di dalam pesawat.

Alshad mengunggah Instagram Story yang mengisyaratkan dia akan pergi ke suatu tempat.

“Bismillah, JKT to (tidak disebutkan tujuannya), Sahur on the plane,” ujarnya.

Sejumlah netizen mulai menyoroti tingkah sepupu Raffi Ahmad yang dinilai red flag.

Menurut kabar yang beredar, Alshad Ahmad diam-diam menikahi Nissa Asyifa saat berpacaran dengan Tiara Andini.

Alshad diduga menikah siri dengan Nissa Asyifa pada 30 September 2022, lantaran Nissa diketahui tengah berbadan dua, dan usia kandungan sudah 8 bulan.

Akan tetapi, tak lama kemudian pada 11 November 2022 Alshad mengajukan permohonan itsbat nikah, serta cerai atas Nissa Asyifa ke Pengadilan Agama Bandung.