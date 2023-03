5 Artis dan Idol K-Pop yang Berulang Tahun Hari Ini 23 Maret 2023, dari Renjun NCT sampai Lee Hyun Woo

PIKIRAN RAKYAT – Bulan Maret merupakan salah satu bulan unik di antara bulan-bulan lainnya dalam kalender Masehi. Penamaan bulan ini bahkan diambil dari nama Dewa Perang Romawi, yakni Martinus alias Mars.

Menariknya, banyak tokoh terkenal dunia yang lahir pada bulan ini, seperti penyanyi legendaris Chaka Khan, aktris Victoria Pedretti, dan pebasket yang bernaung di Charlotte Hornets, Gordon Hayward.

Selain nama-nama tersebut, ada juga deretan artis Korea Selatan yang merayakan hari ulang tahunnya pada bulan ini. Dilansir Pikiran-rakyat.com dari berbagai sumber, berikut deretan artis dan idol K-Pop yang lahir pada tanggal 23 Maret.

1. Huang Renjun (NCT)

Renjun adalah seorang penyanyi asal Tiongkok yang berbasis di Korea Selatan. Pria berusia 23 tahun ini merupakan salah satu anggota NCT yang paling dikenal dan menjadi vokalis utama dari subgrup NCT Dream.

Baca Juga: SM Entertainment Bocorkan Tanggal Debut Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo sebagai Subunit NCT

Lahir di Jilin, Tiongkok pada 23 Maret 2000, Renjun selalu tertarik untuk tampil di atas panggung. Sebelum debut, Renjun dulu belajar balet dan tari kontemporer.

2. Heo Yoon Mi (SWAN)

Heo Yoon Mi adalah penyanyi dan model mobil balap di Korea Selatan. Selain itu, dia juga tergabung menjadi anggota girlband Berry Chu dan SWAN.

3. Lee Jee Won (Real Girls Project)

Jee Won merupakan salah satu anggota grup proyek The Idolmaster KR Real Girls yang bernaung di The One Entertainment. Wanita berusia 29 tahun ini mengawali kariernya di dunia hiburan pada 25 Agustus 2016.

Baca Juga: Jeno NCT Positif Covid-19, Agensi Ungkap Kondisi Terkini