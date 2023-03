Ardhito Pramono Pamer Bukti Damai Usai Dikabarkan Mengamuk di Bar di Malang

PIKIRAN RAKYAT - Penyannyi Ardhito Pramono menjadi sorotan di media sosial setelah aksinya ngamuk di sebuah kelab Malang, Jawa Timur. Momen tersebut viral di media sosial, kejadian itu diduga terjadi setelah Ardhito Pramono disebut mabuk.

Dalam unggahan beberapa saksi, Ardhito Pramono disebut memaksa masuk ke kelab tersebut untuk bersantai dan main, bukan mengisi acara. Dia yang diduga mabuk meminta lagunya diputar, namun tidak dituruti hingga akhirnya mengamuk.

Ardhito Pramono dan manajemennya mengaku sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Penyanyi tersebut memamerkan bukti permintaan maaf dan perdamaian dengan pihak kelab.

"Terima kasi mase, because of your kind hearted attitude. Nggak mudah untuk memaafkan. Terima kasih sudah memaafkan kecerobohan saya. Saya minta maaf sekali lagi untuk semua pihak yang dirugikan," kata Ardhito Pramono dalam unggahan Instagram miliknya.

Unggahan tersebut memperlihatkan bukti hasil tangkapkan layar percakapan antara Ardhito Pramono dengan pihak yang dirugikan. Mereka sepakat menyelesaikan permsalahan tersebut dengan baik.

"Case close ya guys, @ardhitopramono sudah minta maaf secara personal ke aku. Aku respect banget sama orang yang sudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Jadiin pembeljaran aja buat ke depannya ya semuannya. Love you All," kata @juliusaji_

Profil Ardhito Pramono

Ardhito Pramono lahir dengan nama Ardhito Rifqi Pramono di Jakarta pada 22 Mei 1995. Ia merupakan penyanyi, penulis lagu, aktor, sekaligus penyiar radio. Genre musiknya yakni jazz dan swing jazz. Peraih Pencipta Lagu Tema Terbaik 2020 berkat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tersebut menguasai alat musik gitar dan piano.

Awalnya ia dikenal sering mengaver lagu di YouTube pada 2013 silam. Darah seni rupanya mengalir dari neneknya yakni Sarwi Mumpuni seorang penyanyi jazz. Ia pun mulai menciptakan lagu meski berkuliah di jurusan perfilman di Australia.