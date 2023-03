SM Entertainment Bocorkan Tanggal Debut Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo sebagai Subunit NCT

PIKIRAN RAKYAT – Kabar terbaru datang dari grup idola asal Korea Selatan, Neo Culture Technology (NCT). Tiga dari 23 personelnya, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo dikonfirmasi akan debut sebagai subunit NCT pada 17 April 2023 mendatang.

"Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo sedang menyiapkan album untuk proyek terbaru mereka. Kami akan memberikan detailnya saat mereka telah siap," kata keterangan SM Entertainment, sebagaimana yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi.

Sebelumnya, SM Entertainment meminta para penggemar untuk menunggu debutnya subunit NCT yang beranggotakan Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo tersebut. Diketahui, ketiga personel pernah menyuguhkan penampilan mereka dengan menyanyikan lagu unit berjudul "Can We Go Back" dalam konser NCT 127.

“Silakan menantikannya,” ujarnya.

Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo merupakan personel NCT yang tergabung dalam subunit NCT 127. Namun, debutnya mereka dalam subunit yang baru itu merupakan subunit NCT pertama yang tidak berada di bawah salah satu dari keempat subunit yang lebih besar lainnya yang dimiliki oleh NCT, termasuk NCT 127.

Sistem grup NCT

NCT memiliki empat subunit, yaitu, NCT 127, NCT Dream, Wayv, dan NCT U.

NCT terkenal dengan sistem grupnya yang unlimited member atau personel grupnya dapat bertambah terus tanpa batasan jumlah. Namun, belum lama ini, SM Entertainment melalui kanal YouTube miliknya mengatakan bahwa NCT akan mengubah sistem grup mereka.

