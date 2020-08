Daftar 8 Drama Korea Tayang Agustus 2020, Ada Alice hingga When I Was The Most Beautiful

PIKIRAN RAKYAT - Aktris drama Korea, Kim Hee Sun hingga Go Ara siap untuk menantang peran wanita di karya terbaru mereka masing-masing.

Selain itu, aktor Cha Seung Woo akan mengulang perannya untuk musim kedua Stranger yang sangat dinanti-nantikan penggemar.

Sementara itu, Joo Won yang sudah menyelesaikan dinas militer pada Februari 2019 menandai kembalinya ke dunia akting lewat drama korea yang akan tayang pada Agustus 2020.

Berikut bocoran daftar drama Korea yang akan tayang bulan Agustus 2020, dan yang akan didominasi oleh aktris wanita Korea Selatan.

1. Love Is Annoying, But I Hate Being Lonely

Drama MBC romansa dijadwalkan tayang pada 11 Agustus 2020, menceritakan kisah orang-orang muda yang hidup berdampingan di rumah bersama.

Mereka tidak ingin menikmati hubungan serius, karena itu membebani dan ingin menikmati kebebasan.