Chris Hemsworth Tertib Naik Motor di Bali, Warganet: Ini Contoh Buat Bule-Bule Lain

PIKIRAN RAKYAT - Chris Hemsworth membagikan momen liburannya di Bali. Video liburannya di Bali diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Maret 2023.

Warganet Indonesia pun fokus pada video bintang film Thor itu saat mengendarai sepeda motor matic bersama istrinya, Elsa Pataky. Keduanya terlihat mengenakan helm ketika menyusuri jalanan di Bali.

"Lettin the good times roll in Bali (membiarkan momen baik berjalan di Bali). Thanks to @denisedsylva and @madeinkatana for the sick little edit!" kata Chris dalam keterangan unggahannya, dikutip Rabu 23 Maret 2023.

Warganet langsung membandingkannya dengan sejumlah turis asing yang tidak taat aturan berkendara.

Bahkan tak sedikit warganet juga mencoleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Menparekraf Sandiaga Uno.

"Bisa jadi contoh buat turis lain nih kalau naik motor pakai baju dan helm sesuai aturan, well done Chris," komentar seorang warganet.

"God of Thunder aja pakai helm di Bali. Kalian harus mencontohnya," kata warganet lainnya.

"Padahal dia dewa lho, tapi pakai motor dan helm," kata warganet lainnya.