BTS Raih Tiga Nominasi MTV Video Music Award 2020, Bersaing dengan Jonas Brother dan Justin Bieber

PIKIRAN RAKYAT - Idol K-pop BTS berhasil meraih tiga nominasi dalam acara MTV Video Music (VMA) 2020 yang akan digelar di Amerika Serikat.

Menariknya, lagu terbaru mereka, 'ON' yang merupakan salah satu lagu di album BTS 'Map of the Soul 7,' masuk dalam tiga nominasi sekaligus.

Seperti diwartakan Antara yang melansir dari Kantor Berita Yonhap, lagu ini masuk dalam kategori Pop Terbaik, Kereografi Terbaik dan K-pop terbaik menurut situs MTV.

Lagu 'ON' milik BTS memang terbilang fenomenal.

Karya terbaru grup yang beranggotakan tujuh personil ini sebelumnya berhasil menempatis peringkat keempat dalam tanggal lagu Billboard Hot 100 pada saat rilis Maret 2020 lalu.

Ini menjadikan BTS sebagai grup K-pop yang menempati tangga musik Amerika yang pernah menempati posisi tersebut.

Sementara 'ON' akan bersaing dengan nominasi lain untuk Best Pop dari penyanyi lain seperti Halsey dengan 'You Should Be Sad,' Jones Brother dengan lagunya 'What a Man Gotta Do,' Justin Bieber ft Quavo dengan 'Intentons dan Lady Gaga ft Ariana Grande dengan 'Rain on Me' serta Taylor Swift untuk 'Lover'.